За год 17 юных северян были привлечены к ответственности за наркопреступления

07 Февраля 2018 года, 17:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – В 2017 году 17 несовершеннолетних были привлечены к ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В прошедшем году сотрудниками полиции раскрыто 26 преступлений, участники которых – подростки. Случаи незаконного оборота наркотиков зарегистрированы в Мурманске, Мончегорске, Апатитах, Полярных Зорях, Оленегорске, Кандалакше и Североморске.

В учреждениях здравоохранения за употребление наркотиков на учете находится 35 несовершеннолетних, 1 - с диагнозом «наркомания». Из них 63 процента являются потребителями каннабиоидов.