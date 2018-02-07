Полиция закрыла более 40 интернет-магазинов, продающих наркотики

07 Февраля 2018 года, 17:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Правоохранительные органы Мурманской области отмечают, что в настоящее время все большее число наркопреступлений совершается с помощью средств сотовой связи и интернета. Растет количество интернет-магазинов, специализирующихся на продаже наркотиков. Не редко они продаются под видом не запрещенных законом средств, например, удобрений для растений. Менеджеры интернет-магазинов рассылают рекламу сайта. Надписи с номерами телефонов продавцов наркотиков из таких магазинов все чаще стали встречаться на асфальте или фасадах зданий.

В ходе мониторинга интернет-страниц выявлено 26 сообществ, созданных школьниками и студентами с информацией о подробностях покупки наркотиков и психотропных веществ. Уже 13 сообществ заблокированы по требованию Роскомнадзора.

Сотрудниками полиции выявлен 51 сайт, предположительно содержащий информацию, распространение которой на территории России запрещено.

В настоящее время деятельность 42 сайтов прекращена в связи с обнаружением материалов, содержащих противоправную информацию.