Житель Алакуртти зарегистрировал в своей квартире двух иностранных гражданок

07 Февраля 2018 года, 20:00

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Сотрудники кандалакшской полиции возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранных граждан.

В ходе операции «Иностранец» полиция выявила, что осенью 2017 года житель поселка Алакуртти зарегистрировал в квартире, находящейся в его собственности, женщину и ее 10-летнюю дочь. Известно, что они являются иностранными гражданками. Правоохранительные органы установили, что фактически гражданки по данному адресу не проживают, а нарушитель не собирается предоставить им жилую площадь.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан. В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно о попытке взятки за незаконную регистрацию 13 мигрантов жителями Североморска.