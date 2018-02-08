В Мурманской области будут судить банду вымогателей и похитителей

08 Февраля 2018 года, 10:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, которых обвиняют в вымогательстве, похищении человека и подготовке к убийству. Уголовное дело расследовалось более шести лет. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Как было установлено в ходе следствия, обвиняемые 1976, 1985 и 1969 годов рождения, которые периодически проживали в Заполярье, отправились в Краснодарский край к отцу погибшего ранее знакомого им бизнесмена. Преступники заставили его отказаться от наследства сына, угрожая ему физической расправой.

Кроме того, злоумышленники похитили мурманского бизнесмена, чтобы убедить его простить крупный денежный долг их знакомого. Мужчину привезли на территорию пивоваренного завода в Коле, где его насильно удерживали и избивали в течение длительного времени. В последующем один из членов группы совершил убийство этого бизнесмена. Однако уголовное преследование в его отношении было прекращено в связи с его смертью.

Один из обвиняемых более восьми лет подыскивал людей и оружие, а также организовывал слежку с целью убийства брата ранее похищенного и убитого бизнесмена. Однако преступление не было совершено, поскольку исполнитель отказался совершать убийство.

В ходе расследования уголовного дела следователям СК удалось установить мотивы и намерения каждого из обвиняемых. В рамках уголовного дела установлено и допрошено в качестве свидетелей более 100 граждан. Было проведено несколько экспертиз, очных ставок и других следственных действий.

Собранные следователем СКР доказательства, прокуратурой признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Newsler.ru