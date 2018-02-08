Житель Кандалакши остался без денег и автомобиля

КАНДАЛАКША/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Житель Кандалакши, желавший приобрести подержанный автомобиль, стал жертвой мошенника. С заявлением о преступлении в полицию обратился 47-летний мужчина.
Потерпевший рассказал, что на одном из интернет-сайтов он нашел объявление о продаже автомобиля. Мужчина позвонил по указанному номеру. Неизвестный абонент убедил потерпевшего перевести в качестве предоплаты денежные средства в сумме 151 тысячи рублей на указанный расчетный счет. После осуществления перевода так называемый продавец перестал отвечать на звонки.
По данному факту возбуждено уголовное дело.