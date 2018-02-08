Житель Кандалакши остался без денег и автомобиля

Загрузка...

Марина Ковтун: «У нас прекрасные туристские ресурсы, но мы занимаем очень скромное место на рынке» Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

Збигнев Грутковски: «Биткоин не может быть пирамидой» Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырёх континентах. В Евросоюзе успешно работает компания TeleTrade International Consulting Ltd. Сегодня мы говорим с директором по развитию TeleTrade в Европе Збигневым Грутковски

Оксана Терехова: «Телематика и «облака» скоро станут привычными для мурманского бизнеса» Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова