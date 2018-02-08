В мурмашинскую колонию пытались забросить 13 мобильных телефонов

08 Февраля 2018 года, 13:34

МУРМАШИ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – В исправительную колонию №18 в Мурмашах пытались передать средства мобильной связи. Сотовые телефоны неизвестные лица перебросили через заграждение. Об этом «Би-порту» сообщили в УФСИН по Мурманской области.

Совершить незаконную передачу злоумышленники пытались дважды. В первом случае была перекинута металлическая банка, в которой находились пять мобильных телефонов и две сим-карты. Во втором случае на территорию колонии закинули свёрток. В нём были обнаружены восемь мобильных телефонов.

«Схема доставки была идентичной: нарушители пытались перебросить свёртки на территорию колонии, подъехав на автомобиле максимально близко к ограждению внешней запретной зоны учреждения», - сообщили в ведомстве.

В обоих случаях эти попытки удалось зафиксировать средствами видеонаблюдения. Заметив, что попали в поле зрения сотрудников колонии, граждане поспешно скрылись с места совершения правонарушения на автомобиле.

По данным фактам проводится проверка.