В Кандалакшском районе предотвращён сбыт крупной партии наркотиков

08 Февраля 2018 года, 14:30

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено заместителем прокурора области.

В ходе следствия было установлено, что в мае 2017 года подсудимый приобрёл наркотическое вещество весом около 2 килограммов. Наркотики он пытался доставить для распространения в Мурманскую область. Злоумышленник был задержан на территории Кандалакшского района.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого правоохранительными органами выявлено и пресечено еще 4 преступления, из незаконного оборота изъято более 2 кг наркотических средств», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Решением суда ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет с отбыванием в колонии особого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.