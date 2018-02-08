Вопрос на 10 миллионов: подробности криминальной истории в Мурманской области

08 Февраля 2018 года, 15:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Причиной затяжного конфликта между членами преступной банды и бизнесменом стал долг в 10 млн рублей. Об этом рассказал следователь по особо важным делам Илья Волок. Напомним, в Мурманской области расследуется уголовное дело о вымогательстве, похищении человека и покушении на убийство. Как ранее сообщал «Би-порт», на скамье подсудимых – трое граждан, хотя изначально преступников было четверо, но один из них скончался. Расследование уголовного дела продолжалось несколько лет.

«Один из участников банды занял у знакомого бизнесмена более 10 миллионов рублей для развития дела, но возвращать долг отказался. В 2008 году участники банды похитили бизнесмена, когда тот вышел из дома в магазин», - рассказал Илья Волок.

Его держали на пивоваренном заводе в Коле, в течение длительного времени избивали и требовали отказаться от долговых обязательств. В последующем, как раз скончавшийся член преступной группы убил похищенного предпринимателя.

«После убийства на пивзаводе, долговые обязательства перешли к брату похищенного бизнесмена. Тогда один из участников группировки, который отказывался возвращать деньги, в течение восьми лет стал планировать новое убийство, но в результате не смог найти исполнителя», - приводит слова следователя Nоrd-nеws.

Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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