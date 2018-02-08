Стычка между двумя пьяными компаниями обернулась сломанной челюстью

08 Февраля 2018 года, 17:54

ОЛЕНЕГОРСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – В отношении жителя Оленегорска возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью местному жителю. Сообщение о госпитализации 35-летнего мужчины поступило в полицию из медицинского учреждения.

Как было установлено, потерпевший вместе с друзьями находился в ночное время на территории стадиона на улице Строительной. Неподалеку отдыхала еще одна компания.

«Все участники событий находились в состоянии алкогольного опьянения. Между группами мужчин возник словесный конфликт. Ссора переросла в драку, в ходе нее мужчина и пострадал», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Участковыми уполномоченными полиции по месту жительства был задержан и доставлен в отдел полиции неработающий оленегорец, 1998 года рождения.

По факту умышленного причинения среднего вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Фото: YouTube