Жительнице Ревды предъявлено обвинение в убийстве своего дяди

09 Февраля 2018 года, 11:02

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области продолжается расследование уголовного дела по факту убийства жителя посёлка Ревда. В настоящее время подозреваемой в совершении преступления предъявлено обвинение. Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

По версии следствия, в августе 2017 года обвиняемая, 1990 года рождения, распивала спиртные напитки вместе со своим дядей, 1966 года рождения. В ходе возникшего между ними конфликта она взяла нож и нанесла им один удар в грудь потерпевшего. От полученного ранения потерпевший скончался через непродолжительное время в одном из медицинских учреждений города.

Следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.