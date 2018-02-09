Мурманскому подростку вынесли приговор по обвинению в вымогательстве

09 Февраля 2018 года, 13:14

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли приговор местному жителю, 2000 года рождения. Подростка обвиняют в вымогательстве. Преступление было совершено совместно с соучастником, в отношении которого ведётся уголовное дело.

Как было установлено, у подсудимого имелась видеозапись интимного характера с участием потерпевшего. С него требовали деньги, в противном случае видеозапись должна была стать достоянием общественности.

«Мурманчанин получил часть денег от потерпевшего. После этого был задержан сотрудниками полиции», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составляет 204700 рублей.

Суд назначил несовершеннолетнему наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.