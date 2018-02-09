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Главная » Криминал » Пенсионерка из Мурманска «подарила» мошенникам почти два миллиона рублей
 
 
 
 
09 Февраля 2018 года, 14:13

Пенсионерка из Мурманска «подарила» мошенникам почти два миллиона рублей


МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Жительница Мурманска, 1949 года рождения, стала жертвой мошенников. Преступление было совершено летом 2017 года, однако в полицию потерпевшая решила обратиться только сейчас.

Женщина рассказала, что в одной из социальных сетей ей написала неизвестная, которая представилась сотрудником благотворительной организации. Она предложила пенсионерке оказать материальную помощь жителям стран Африки. Пожилая женщина, исходя из благих побуждений, перевела денежные средства.

Спустя некоторое время ей вновь поступило сообщение с предложением заработать денег путем инвестирования в новые проекты. Потерпевшая, согласившись на предложение, в течение двух месяцев осуществляла переводы на указываемый ей номер банковской карты.

«Выяснилось, что средства уходили в одну из стран Западной Европы. В общей сумме женщина перевела мошенникам 1,8 млн рублей», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Когда у пенсионерки на счету закончились все накопления, с ней перестали выходить на связь. Несмотря на это, потерпевшая продолжала надеяться на благоприятное развитие событий. Лишь полгода спустя, поняв, что ее все-таки обманули, она обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

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