Житель Мурманска предстанет перед судом за экстремизм в «ВКонтакте»

09 Февраля 2018 года, 14:31

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Следственный отдел по городу Мурманск завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мурманчанина. Подсудимый обвиняется в статье УК РФ, предусматривающей унижение человеческого достоинства.

По версии следствия, 30-летний обвиняемый умышленно выложил в социальной сети «ВКонтакте» публикации с текстом экстремистского характера. Он был направлен на унижение достоинства человека и возбуждение вражды по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному признаку.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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