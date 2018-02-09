Мурманчанина развели на секс и деньги

09 Февраля 2018 года, 16:45

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли приговор двум местным жителям, которых обвиняют в вымогательстве. В преступный сговор вступили мужчина, 1961 года рождения, и девушка, 1993 года рождения.

Как было установлено в ходе судебного заседания, 57-летний обвиняемый познакомил свою подельницу с потерпевшим, 1992 года рождения. В ходе распития спиртных напитков, девушка согласно плану вступила с ним в добровольную интимную связь. Спустя какое-то время подсудимые позвонили потерпевшему и потребовали от него 50 тысяч рублей. В противном случае они собирались сообщить в правоохранительные органы об изнасиловании девушки.

Кроме того, у жертвы был похищен паспорт. Документ подсудимый собирался вернуть за денежное вознаграждение.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подсудимые были задержаны сотрудниками полиции. Суд приговорил их испытательному сроку.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Мурманске вынесли приговор подростку, который грозил опубликовать в интернете видео интимного характера с участием потерпевшего.