Житель села Ловозеро осужден за продажу наркотиков

12 Февраля 2018 года, 10:40

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области вынесли приговор мужчине, обвиняемому в незаконной торговле наркотиками в крупном размере, совершенной с группой лиц. Житель села Ловозеро, 1965 года рождения, был задержан в 2013 году.

Было установлено, что 3 июля 2013 года обвиняемый незаконно продал наркотическое средство 3-метилфентанил массой около 5 граммов. 5 сентября и 24 апреля того же года подсудимый получил от неизвестного лица гашиш, общий вес которого примерно 340 граммов. Часть анаши и смолы каннабиса планировали расфасовать и незаконно продать. Но довести дело до конца подсудимому помешали сотрудники правоохранительных органов.

В суде задержанный признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.