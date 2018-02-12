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Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

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Главная » Криминал » Мурманчанина отправили в колонию за ограбление с применением насилия
 
 
 
 
12 Февраля 2018 года, 12:22

Мурманчанина отправили в колонию за ограбление с применением насилия


МУРМАНСК/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в хищении чужого имущества с применением насилия. В колонию строгого режима северянин отправился из зала Ленинского районного суда.

Как было установлено, 2 декабря 2017 года злоумышленник похитил у потерпевшего мобильный телефон Meizu 7, стоимостью 36,5 тысяч рублей, при этом причинил ему физическую боль и телесные повреждения. Похищенным имуществом подсудимый распорядился по своему усмотрению.

Приговором Ленинского районного суда обвиняемому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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