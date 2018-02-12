Мурманчанина отправили в колонию за ограбление с применением насилия

12 Февраля 2018 года, 12:22

МУРМАНСК/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в хищении чужого имущества с применением насилия. В колонию строгого режима северянин отправился из зала Ленинского районного суда.

Как было установлено, 2 декабря 2017 года злоумышленник похитил у потерпевшего мобильный телефон Meizu 7, стоимостью 36,5 тысяч рублей, при этом причинил ему физическую боль и телесные повреждения. Похищенным имуществом подсудимый распорядился по своему усмотрению.

Приговором Ленинского районного суда обвиняемому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.