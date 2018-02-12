Мурманчанин украл 7 бутылок коньяка и мобильный телефон

12 Февраля 2018 года, 14:00

МУРМАНСК/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – В полицию поступило сообщение о краже от директора магазина на улице Свердлова. Один из посетителей украл 7 бутылок коньяка и виски на сумму 6610 рублей.

Полицейские приехали на место, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В ходе расследования была установлена личность злоумышленника – 33-летний мужчина, судимый ранее за подобные преступления.

Также было установлено, что задержанный совершил кражу мобильного телефона стоимостью 6000 рублей. Мужчина похитил у заявительницы гаджет во время совместного распития алкоголя. Он попросил у женщины телефон и скрылся. Украденную вещь злоумышленник продал, деньги потратил.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество». В настоящий момент подозреваемый задержан.

Фото: ViraLife