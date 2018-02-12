В Ревде ограбили магазин на 580 тысяч рублей

12 Февраля 2018 года, 18:28

ОЛЕНЕГОРСКИЙ РАЙОН/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – В полицию Ревды поступило заявление об ограблении магазина. Житель Оленегорского района, 1955 года рождения, рассказал, что злоумышленники проникли в магазин на улице Победы, повредив потолок. Похитители присвоили себе приспособления для рыбалки и другие товары на 580 тысяч рублей.

Правоохранительные органы установили, что подозреваемые – местные жители, 1994 и 1996 года рождения. Ранее молодые люди не привлекались к уголовной ответственности. Задержанные признались в совершении кражи.

Было установлено, что подозреваемые катались в позднее время суток на автомобиле. Они заметили магазин, который находится в подвале нежилой двухэтажки, зашли и пробили дыру в полу. Проникнув в магазин, задержанные вынесли три мешка с украденными вещами.

В гараже одного из злоумышленников полицейские обнаружили имущество магазина. Возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое им угрожает, 6 лет лишения свободы.