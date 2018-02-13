Супружеская ссора в Заполярном закончилась поножовщиной

13 Февраля 2018 года, 13:24

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ — В Заполярном местной жительнице может грозить лишение свободы за причинение вреда здоровью своему мужу. Сообщение о пострадавшем в полицию поступило от медиков. У мужчины было диагностировано непроникающее ножевое ранение живота.

Как рассказал молодой человек, у него, после распития спиртного, произошел конфликт с супругой. В ходе ссоры женщина схватила нож и нанесла им потерпевшему резаную рану. Подозреваемую, ранее не судимую местную жительницу, 1999 года рождения, доставили в отдел полиции. В содеянном она призналась.

По данному факту возбуждено уголовное дело.