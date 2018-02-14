Мурманчанин узнал, как легко и быстро расстаться с крупной суммой денег

14 Февраля 2018 года, 11:45

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ — Житель Мурманска стал жертвой мошенника. Мужчина хотел приобрести автомобиль с рук, однако вместо этого остался без крупной суммы денег.

Как рассказал полицейским мурманчанин, 1979 года рождения, он нашёл в интернете объявление о продаже автомобиля. Позвонив по указанному номеру, он узнал, что в качестве предоплаты необходимо перевести 10 тысяч рублей. Деньги надо было перевести на банковскую карту, номер которой сообщил злоумышленник.

«Заявитель перевел деньги, после чего ему снова позвонил лже-продавец и предложил встретиться для передачи автомобиля, но при этом попросил перевести оставшуюся сумму за покупку. Мужчина, проследовав к ближайшему банкомату, перевел 270 тысяч рублей», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Попытки дозвониться до «продавца» успеха не принесли. Потерпевший понял, что он стал жертвой мошенника, и сразу отправился в полицию. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.