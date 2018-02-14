В Мурманской области разбираются в жестоком убийстве беременной женщины

14 Февраля 2018 года, 11:56

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ — Вчера вечером местные СМИ сообщили об убийстве беременной женщины в Видяево. По их данным преступление совершил военнослужащий, который пытался вернуть свою возлюбленную. Дело закончилось поножовщиной. Женщина, как утверждают авторы публикации, была беременной. Как выяснилось, ничего подобного в Видяево не происходило.

«Би-порту» стало известно, что авторы информации могли вспомнить убийство женщины в Гаджиево, которое произошло 24 января 2018 года. Тело погибшей, 1985 года рождения, было обнаружено в квартире одного из домов. По горячим следам был задержан 37-летний подозреваемый. В настоящее время расследование данного уголовного дела продолжается.

Фото: Николай Камнев / LiveJournal