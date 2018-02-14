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Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

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Главная » Криминал » В Мурманской области разбираются в жестоком убийстве беременной женщины
 
 
 
 
14 Февраля 2018 года, 11:56

В Мурманской области разбираются в жестоком убийстве беременной женщины


МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ — Вчера вечером местные СМИ сообщили об убийстве беременной женщины в Видяево. По их данным преступление совершил военнослужащий, который пытался вернуть свою возлюбленную. Дело закончилось поножовщиной. Женщина, как утверждают авторы публикации, была беременной. Как выяснилось, ничего подобного в Видяево не происходило.

«Би-порту» стало известно, что авторы информации могли вспомнить убийство женщины в Гаджиево, которое произошло 24 января 2018 года. Тело погибшей, 1985 года рождения, было обнаружено в квартире одного из домов. По горячим следам был задержан 37-летний подозреваемый. В настоящее время расследование данного уголовного дела продолжается.

Фото: Николай Камнев / LiveJournal

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    array(5) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37336" ["channel"]=> string(23) "/crime/item/211330.html" ["comment"]=> string(563) "Заголовок у новости один, содержание другое... Так было убийство или нет? В Видяево или в Гаджиево? Некоторые источники сообщают, что инцидент произошел в Североморске. И, наконец, если речь все-таки о гаджиевском случае, то была ли жертва беременной? Судя по заголовку, все же была... Но это не 100-процентная инфа." ["date"]=> string(19) "2018-02-14 13:52:42" ["autor"]=> string(17) "Лилия Дик" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "http://cs419125.vk.me/v419125665/85c4/F4qAvi8Y46A." ["ip"]=> string(12) "5.142.235.10" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74499278" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37339" ["channel"]=> string(23) "/crime/item/211330.html" ["comment"]=> string(190) "она была 3 часа как беременна...Пришла под утро домой,а там муж герой-подводник с дальнего похода приплыл!" ["date"]=> string(19) "2018-02-14 14:07:44" ["autor"]=> string(8) "саша" ["email"]=> string(13) "wer@yandex.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "81.211.115.58" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74499694" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37340" ["channel"]=> string(23) "/crime/item/211330.html" ["comment"]=> string(230) "По описываемым событиям, убийство произошло в Гаджиево. Да, была беременной. "Отличился" военнослужащий базы подводных сил СФ." ["date"]=> string(19) "2018-02-14 14:15:17" ["autor"]=> string(12) "Путник" ["email"]=> string(13) "123@gmail.com" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "78.36.18.241" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74499902" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37353" ["channel"]=> string(23) "/crime/item/211330.html" ["comment"]=> string(287) "а ребятки, которые изначально подняли крик по этой ситуации, не хотят извиниться? соцсети все чаще предстают злом, а не достижением прогресса и коммуникаций." ["date"]=> string(19) "2018-02-14 15:13:50" ["autor"]=> string(16) "Ватьмашу" ["email"]=> string(12) "mail@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "77.73.139.108" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74501467" } [4]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37365" ["channel"]=> string(23) "/crime/item/211330.html" ["comment"]=> string(2413) "СеверПост подтвердили информацию о жестоком убийстве в ЗАТО. Дело расследует ВСУ СКР по Северному флоту. В конце января в ЗАТО Гаджиево произошла трагедия, подробности которой стали известны только сейчас. Военнослужащий по контракту одной из частей Северного флота нанёс несколько ножевых ранений женщине. Как стало известно, погибшая женщина за день до случившегося должна была выйти замуж, носила двойню. С прошлым сожителем они разошлись около года назад, но он не успокоился, сообщает сайт SeverLife.ru. Сайт ошибочно назвал местом трагедии ЗАТО Видяево. 37-летний мужчина узнал график работы жениха своей бывшей гражданской жены, и воспользовавшись тем, что его нет дома, пришёл к погибшей. Когда она открыла ему дверь, он нанёс ей несколько ударов ножом, в результате чего женщина скончалась. После этого мужчина около суток скрывался в сопках. Вернувшись в свой гараж, чтобы отогреться, он был там задержан. Поскольку убийца получил обморожения, он помещён в стационар. Убитой женщине было 32 года. Как сообщили читатели СеверРост, её звали Виктория. В Военном следственном управлении Следкома РФ по Северному флоту подтвердили СеверПост факт убийства и сообщили, что следствие по этому уголовному делу продолжается, а потому там не могут оперативно прокомментировать эту информацию. Подробнее: http://severpost.ru/read/62603/" ["date"]=> string(19) "2018-02-14 17:59:54" ["autor"]=> string(12) "Сергей" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "95.54.142.98" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74506942" } }
  • Заголовок у новости один, содержание другое... Так было убийство или нет? В Видяево или в Гаджиево? Некоторые источники сообщают, что инцидент произошел в Североморске. И, наконец, если речь все-таки о гаджиевском случае, то была ли жертва беременной? Судя по заголовку, все же была... Но это не 100-процентная инфа.
  • она была 3 часа как беременна...Пришла под утро домой,а там муж герой-подводник с дальнего похода приплыл!
  • По описываемым событиям, убийство произошло в Гаджиево. Да, была беременной. "Отличился" военнослужащий базы подводных сил СФ.
  • а ребятки, которые изначально подняли крик по этой ситуации, не хотят извиниться? соцсети все чаще предстают злом, а не достижением прогресса и коммуникаций.
  • СеверПост подтвердили информацию о жестоком убийстве в ЗАТО. Дело расследует ВСУ СКР по Северному флоту. В конце января в ЗАТО Гаджиево произошла трагедия, подробности которой стали известны только сейчас. Военнослужащий по контракту одной из частей Северного флота нанёс несколько ножевых ранений женщине. Как стало известно, погибшая женщина за день до случившегося должна была выйти замуж, носила двойню. С прошлым сожителем они разошлись около года назад, но он не успокоился, сообщает сайт SeverLife.ru. Сайт ошибочно назвал местом трагедии ЗАТО Видяево. 37-летний мужчина узнал график работы жениха своей бывшей гражданской жены, и воспользовавшись тем, что его нет дома, пришёл к погибшей. Когда она открыла ему дверь, он нанёс ей несколько ударов ножом, в результате чего женщина скончалась. После этого мужчина около суток скрывался в сопках. Вернувшись в свой гараж, чтобы отогреться, он был там задержан. Поскольку убийца получил обморожения, он помещён в стационар. Убитой женщине было 32 года. Как сообщили читатели СеверРост, её звали Виктория. В Военном следственном управлении Следкома РФ по Северному флоту подтвердили СеверПост факт убийства и сообщили, что следствие по этому уголовному делу продолжается, а потому там не могут оперативно прокомментировать эту информацию. Подробнее: http://severpost.ru/read/62603/
 
 
 
 
 
 
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