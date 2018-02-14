Мурманчанке сожгли «Хаммер» и «Тойоту»

14 Февраля 2018 года, 12:42

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманске задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобилей. С заявлением о том, что неизвестный поджег автомобили «Хаммер» и «Тойота», припаркованные у дома по улице Ковалева, в полицию обратилась местная жительница. В результате возгорания были повреждены моторные отсеки автомобилей. Общая сумма ущерба составила 3,7 млн рублей.

В ходе специальных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого подозреваемого. При содействии бойцов СОБР Росгвардии они задержали ранее неоднократно судимого 37-летнего мурманчанина и доставили в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.