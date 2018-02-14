Житель ЗАТО Александровск ограбил страховую компанию на 16 тысяч рублей

14 Февраля 2018 года, 17:19

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – В полицию города Полярный поступило заявление от администрации страховой компании. По словам обратившихся, злоумышленник проник в офис. Оттуда он украл системный блок компьютера, фотоаппарат и другие вещи на сумму в 16 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленник попал внутрь административного помещения, разбив окно. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий местный житель, 1992 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Позже он признался в содеянном.

Похищенное имущество было найдено в квартире злоумышленника. Против жителя ЗАТО Александровск возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за совершенную кражу – лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.