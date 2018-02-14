Житель ЗАТО Александровск ограбил страховую компанию на 16 тысяч рублей

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Клуб ITea с выставкой «Роботека» приглашает обсудить роботостроение Клуб ITea с выставкой «Роботека» приглашает обсудить роботостроение
Антискользящее покрытие для входных групп, лестниц и пандусов Антискользящее покрытие для входных групп, лестниц и пандусов
Сергей Жилин с концертной программой «Рояль – король джаза» Сергей Жилин с концертной программой «Рояль – король джаза»
Улётные призы в честь юбилея авиации Улётные призы в честь юбилея авиации
ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам
 
 

Видеоновости16+

Полное видео программы «Новости»
 
 
 
 

Курсы валют 15.02.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,9578
-0,1404
1 USD
Доллар США
57,5899
-0,1802
1 EUR
Евро
71,2329
0,0659
10 NOK
Норвежских крон
73,3844
0,1251
10 SEK
Шведских крон
71,9820
0,2072
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
3.0 м/с
давление 763.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырёх континентах. В Евросоюзе успешно работает компания TeleTrade International Consulting Ltd. Сегодня мы говорим с директором по развитию TeleTrade в Европе Збигневым Грутковски

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

 
 
 
 

Выбор редакции

Прожиточный минимум в Мурманской области сократился на 700 рублей
14 Февраля 2018, 15:55
Прожиточный минимум в Мурманской области сократился на 700 рублей
По Североморску проедут танки ИС-3, Т-34 и НИ-1 и «Шерман»
14 Февраля 2018, 14:24
По Североморску проедут танки ИС-3, Т-34 и НИ-1 и «Шерман»
Мурманская область заняла восьмое место в рейтинге субъектов по уровню открытости бюджетов
14 Февраля 2018, 13:20
Мурманская область заняла восьмое место в рейтинге субъектов по уровню открытости бюджетов
Мурманская область на 42 месте в рейтинге регионов по качеству жизни
14 Февраля 2018, 12:27
Мурманская область на 42 месте в рейтинге регионов по качеству жизни
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманской области разбираются в жестоком убийстве беременной женщины
14 Февраля 2018, 11:56
Девочка опрокинула на себя кастрюлю с супом в мурманском детском саду
14 Февраля 2018, 10:10
Мурманчанке сожгли «Хаммер» и «Тойоту»
14 Февраля 2018, 12:42
Первая мойва ушла за пределы Заполярья
14 Февраля 2018, 12:10
Прожиточный минимум в Мурманской области сократился на 700 рублей
14 Февраля 2018, 15:55
Житель Апатитов без спроса вломился в квартиру к своей бывшей супруге
14 Февраля 2018, 09:57
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Криминал » Житель ЗАТО Александровск ограбил страховую компанию на 16 тысяч рублей
 
 
 
 
14 Февраля 2018 года, 17:19

Житель ЗАТО Александровск ограбил страховую компанию на 16 тысяч рублей


ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – В полицию города Полярный поступило заявление от администрации страховой компании. По словам обратившихся, злоумышленник проник в офис. Оттуда он украл системный блок компьютера, фотоаппарат и другие вещи на сумму в 16 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленник попал внутрь административного помещения, разбив окно. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий местный житель, 1992 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Позже он признался в содеянном.

Похищенное имущество было найдено в квартире злоумышленника. Против жителя ЗАТО Александровск возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за совершенную кражу – лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
Аэрофлот перенес вылет вечернего рейса из Мурманска почт на сутки
2.
«Аэрофлот» предупреждает пассажиров о задержке московского рейса
3.
В Апатитах полицейские изъяли 13 патронов для стрельбы из огнестрельного оружия
4.
Российские туристы потратили на заграничные путевки почти на 2 трлн рублей
5.
Клубные формирования народного творчества получат гранты правительства
 
 
 
 
    array(1) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37368" ["channel"]=> string(23) "/crime/item/211351.html" ["comment"]=> string(127) "Ограбил или обокрал???? - " две большие разницы"и соответственные сроки." ["date"]=> string(19) "2018-02-14 18:43:43" ["autor"]=> string(8) "Вова" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "185.61.252.16" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74507882" } }
  • Ограбил или обокрал???? - " две большие разницы"и соответственные сроки.
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»