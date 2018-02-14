В Апатитах полицейские изъяли 13 патронов для стрельбы из огнестрельного оружия

14 Февраля 2018 года, 18:40

АПАТИТЫ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Сотрудники уголовного розыска города Апатиты получили информацию о незаконном обороте оружия, к которому причастен пенсионер. В квартире апатитчанина, 1955 года рождения, сотрудники Росгвардии изъяли 13 патронов для стрельбы из боевого огнестрельного оружия. По словам подозреваемого, боеприпасы в квартире на улице Фестивальная он хранил 6 месяцев для личного пользования. В ходе исследования установлено, что патроны – штатные боеприпасы, пригодные для стрельбы.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по статье УК РФ – лишение свободы до 4 лет. В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Стоит отметить, что в прошлом году, согласно данным ИЦ УМВД России по Мурманской области, полицейскими Заполярья возбуждено свыше 150 уголовных дел по выявленным фактам незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Cотрудниками полиции и Росгвардии в ходе совместных рейдов в 2017 году изъято более 600 единиц гражданского оружия.