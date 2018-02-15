Мурманчанин выжил после получения более десяти ножевых ранений

15 Февраля 2018 года, 12:02

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманске завершено расследование уголовного дела по факту покушения на убийство. На скамье подсудимых — местный житель, 1976 года рождения. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Как было установлено в ходе следствия, в ночь на 17 ноября 2017 года обвиняемый распивал спиртные напитки со своим братом, 1979 года рождения. В ходе посиделок между родственниками возник конфликт, в ходе которого один из них схватился за нож. Желая убить родного брата, мужчина нанес ему не менее двенадцати ударов область головы, шеи, туловища и конечностей, причинив колото-резаные ранения.

Преступление до конца доведено не было, поскольку мать братьев успела отобрать у старшего нож.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.