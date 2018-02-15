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Главная » Криминал » Северянин обогатился на 600 тысяч рублей из-за неисправности банкомата
 
 
 
 
15 Февраля 2018 года, 13:18

Северянин обогатился на 600 тысяч рублей из-за неисправности банкомата


КОЛА/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ — В Коле возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже денежных средств из банкомата. С заявлением о преступлении в полицию обратился представитель одного из банков — неизвестный похитил 600 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что из-за технической неисправности банкомат выдал больше денег, чем запрашивал владелец банковской карты. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый, 1977 года рождения.

«Мужчина пояснил, что вместо запрашиваемых 1000 рублей, банкомат выдал значительно больше купюр. Мужчина повторил комбинацию цифр еще несколько раз. Итого на руках подозреваемого оказалось 600 тысяч рублей», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

После задержания деньги у злоумышленника изъять не удалось. Куда потратил немалую сумму, северянин уверяет, что не помнит. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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  • Видимо банкомат его пожалел )))
  • Рыбас контробас
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