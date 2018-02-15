Мурманчанин ударил свою мать кружкой по лицу

15 Февраля 2018 года, 13:34

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – В дежурную часть поступило сообщение от оператора станции скорой медицинской помощи о том, что из квартиры по улице Каменная была госпитализирована мурманчанка с ушибом бровной области.

Полицейские, опросив потерпевшую, установили, что травму ей нанес сын. Женщина рассказала, что между ними произошел конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры молодой человек взял кружку и бросил ее матери в лицо.

Подозреваемый, 1994 года рождения, был установлен и доставлен в отдел полиции, где он признался в содеянном. Ранее северянин не привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».