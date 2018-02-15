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Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

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Главная » Криминал » Жительница Оленегорска торговала нелегальным спиртом
 
 
 
 
15 Февраля 2018 года, 18:14

Жительница Оленегорска торговала нелегальным спиртом


ОЛЕНЕГОРСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Оленегорска утвердила обвинение в отношении местной жительницы, 1975 года рождения. Установлено, что в 2017 году женщина незаконно продавала спиртосодержащую продукцию. В июле того же года она привлекалась к административной ответственности. Так как жидкость содержала опасные для здоровья микропримеси, обвиняемую предупредили о возможной уголовной ответственности. Судом на нее был наложен штраф.

Несмотря на предупреждение полиции, женщина продолжила торговлю нелегальным спиртом. В ноябре 2017 года ее преступная деятельность была пресечена, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Прокуратурой города Оленегорска уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо исправительных работ на срок до одного года.

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  • ну теперь то эта мадам будет торговать "только легальным спиртом" конечно...)))
 
 
 
 
 
 
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