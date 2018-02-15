Жительница Оленегорска торговала нелегальным спиртом

15 Февраля 2018 года, 18:14

ОЛЕНЕГОРСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Оленегорска утвердила обвинение в отношении местной жительницы, 1975 года рождения. Установлено, что в 2017 году женщина незаконно продавала спиртосодержащую продукцию. В июле того же года она привлекалась к административной ответственности. Так как жидкость содержала опасные для здоровья микропримеси, обвиняемую предупредили о возможной уголовной ответственности. Судом на нее был наложен штраф.

Несмотря на предупреждение полиции, женщина продолжила торговлю нелегальным спиртом. В ноябре 2017 года ее преступная деятельность была пресечена, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Прокуратурой города Оленегорска уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо исправительных работ на срок до одного года.