Мурманчанин угрожал убить свою бывшую супругу

15 Февраля 2018 года, 19:20

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – В дежурную часть обратилась 53-летняя жительница Мурманска. В заявлении женщина написала, что ее бывший муж угрожал ей убийством. По словам обратившейся, она с обвиняемым находились в квартире на улице Ростинская. Бывшие супруги поссорились. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил потерпевшую и угрожал ее убить. Сотрудники полиции опросили соседей. Они подтвердили, что в квартире были слышны крики.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Это 52-летний неработающий местный житель. Злоумышленник признался в содеянном. Известно, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Против обвиняемого возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 2 лет.