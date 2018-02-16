Мурманчанин получил ножом по ягодицам от пенсионера

16 Февраля 2018 года, 12:15

МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманске в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Мужчину, 1945 года рождения, обвиняют в причинении вреда здоровью своему знакомому. Сообщение о пострадавшем, 1973 года рождения, с ножевым ранением ягодицы поступило в полицию из медучреждения.

Как выяснилось, потерпевший распивал с пенсионером спиртные напитки у него в квартире. Внезапно между ними произошел словесный конфликт. В результате ссоры пенсионер схватил кухонный нож и нанес им удар пострадавшему в ягодичную область.

По данному факту возбуждено уголовное дело.