Поездка на крыше автомобиля закончилась для жителя Мончегорска смертью

16 Февраля 2018 года, 13:49

МОНЧЕГОРСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мончегорске вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в вождении в нетрезвом виде и нарушении правил дорожного движения. Мужчина, будучи пьяным, катал на крыше автомобиля своего друга. Когда водитель разогнался до 80 км/ч «пассажир» не удержался на крыше и упал. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

В ходе следствия и судебного заседания подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся. Решением суда виновнику происшествия назначено наказание виде лишения свободы сроком на 2 года и 8 месяцев с правом заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем, сроком на 3 года.