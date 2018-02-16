Жительница Оленегорска ударила по лицу сотрудника ДПС

16 Февраля 2018 года, 14:21

ОЛЕНЕГОРСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – Ночью 5 ноября 2017 года у развлекательного центра «Сочи» в Оленегорске местная жительница, 1995 года рождения, нанесла три удара по лицу и голове представителю власти. Она посчитала несправедливым, что сотрудник ДПС составил административный материал в отношении ее знакомого. Известно, что женщина, ранее не судимая, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция Мончегорска собрала достаточно доказательств, чтобы вынести обвинительный приговор против злоумышленницы. В ходе судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину. Оленегорский городской суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.