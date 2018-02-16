В Мурманске мужчину будут судить за случайную смерть человека

16 Февраля 2018 года, 14:40

МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ — Житель Мурманска ожидает суда по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. На скамье подсудимых — мужчина, 1988 года рождения.

В ходе следствия установлено, что в ночное время 15 декабря 2016 года обвиняемый находился в одном из домов на улице Свердлова. Там у него возник конфликт с потерпевшим, 1970 года рождения. В ходе ссоры он нанёс не менее двух ударов кулаками в область головы и один удар ногой, обутой в ботинок, в область спины потерпевшего. Спустя несколько дней он скончался.

Следствием собрано достаточно доказательств, в связи, с чем уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде пятнадцати лет лишения свободы.