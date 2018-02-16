Житель Апатитов украл у соседа 132 тысячи рублей

16 Февраля 2018 года, 17:00

АПАТИТЫ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – В полицию города Апатиты обратился 81-летний местный житель. Пенсионер написал заявление о совершенном мошенничестве. Он рассказал, что в течение двух месяцев наблюдает списания с банковской карты. Сбережения потерпевшего уменьшились на 132 тысячи рублей.

Сотрудники полиции после опроса пенсионера заподозрили, что похитителем мог быть сосед пожилого потерпевшего. Мужчина «помогал» пенсионеру походами в магазин, попутно снимая деньги с карты для личного пользования. Как позже рассказал обвиняемый, думал, что берет в долг.

Многократно судимый неработающий 38-летний местный житель был задержан правоохранительными органами. Злоумышленник признался, что не только оплачивал нужды соседа, но и забирал деньги себе.

По фактам мошенничеств сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание за совершение данного преступления - лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.