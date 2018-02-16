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Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

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Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырёх континентах. В Евросоюзе успешно работает компания TeleTrade International Consulting Ltd. Сегодня мы говорим с директором по развитию TeleTrade в Европе Збигневым Грутковски

Оксана Терехова
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Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Подросток из Оленегорска ограбил свою бабушку
 
 
 
 
17 Февраля 2018 года, 18:18

Подросток из Оленегорска ограбил свою бабушку


ОЛЕНЕГОРСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске возбуждено уголовное дело в отношении местного подростка, подозреваемый в краже. В полицию с заявлением о пропаже 115 тысяч рублей обратилась пожилая женщина. В совершении преступления она заподозрила своего внука.

Как установили полицейские, время прогулки внук потерпевшей поделился информацией с другом о том, что у его бабушки крупная сумма денег хранится дома. Приятель предложил их украсть. Придя в гости к пожилой женщине, внук открыл дверь подозреваемому в то время, когда она находилась на кухне. Таким образом удалось похитить денежные средства.

Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был установлен. Им оказался несовершеннолетний 2002 года рождения, состоящий  на учете по делам несовершеннолетних. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

 

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