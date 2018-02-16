Подросток из Оленегорска ограбил свою бабушку

17 Февраля 2018 года, 18:18

ОЛЕНЕГОРСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске возбуждено уголовное дело в отношении местного подростка, подозреваемый в краже. В полицию с заявлением о пропаже 115 тысяч рублей обратилась пожилая женщина. В совершении преступления она заподозрила своего внука.

Как установили полицейские, время прогулки внук потерпевшей поделился информацией с другом о том, что у его бабушки крупная сумма денег хранится дома. Приятель предложил их украсть. Придя в гости к пожилой женщине, внук открыл дверь подозреваемому в то время, когда она находилась на кухне. Таким образом удалось похитить денежные средства.

Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был установлен. Им оказался несовершеннолетний 2002 года рождения, состоящий на учете по делам несовершеннолетних. По факту кражи возбуждено уголовное дело.