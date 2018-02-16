Мошенник «развёл» 77-летнию северянку на крупную сумму денег

18 Февраля 2018 года, 15:31

КАНДАЛАКША/ 18 февраля/БИ-ПОРТ – Пожилая жительница Кандалакши стала жертвой мошенника. С заявлением в полицию обратилась женщина 1941 года рождения.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником организации по выплате компенсаций гражданам, пострадавшим от недобросовестных продавцов лекарственных средств и БАДов. По его словам, женщине полагалась денежная компенсация в размере 350 тысяч рублей. Но для получения этих средств пенсионерке надо было оплатить налог – 35 тысяч рублей.

«Поскольку ранее женщина приобретала различные препараты, то поверила собеседнику. Злоумышленник сообщил номер счета для перевода денежных средств, и потерпевшая направилась в банк, где осуществила денежный перевод», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

После получения денег злоумышленник ещё раз позвонил женщине и сообщил, что ошибся в расчете размера компенсации и выплата составит 750 тысяч рублей, при этом ей нужно перевести на счет еще 130 тысяч рублей в качестве налога. Потерпевшая покорно выполнила данные требования. Мошенник сообщил, что к пенсионерке уже направился курьер с деньгами.

В действительности он к ней, конечно, так и не прибыл, а телефон абонента, с которым она общалась, оказался недоступен.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.