Осуждённому за грабежи и кражи мурманчанину снизили срок

19 Февраля 2018 года, 11:40

МУРМАНСК/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманске местному жителю, осуждённому за совершение кражи, а также грабежей и разбоев, снизили срок наказания. В 2016-2017 годах он похищал у граждан мобильные телефоны. Судом первой инстанции мужчине, обвиняемому в девяти преступлениях, было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и один месяц.

«При назначении наказания судом, вопреки требованиям уголовного закона, не были учтены все смягчающие наказание обстоятельства, а именно явка с повинной», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В этой связи государственный обвинитель подал апелляционное представление о снижении срока наказания осуждённому. Решением Мурманского областного суда срок наказания мужчины был снижен до 10 лет и 9 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.