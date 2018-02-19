Мурманчанин получил стаканом по голове в мурманском баре

19 Февраля 2018 года, 14:16

МУРМАНСК/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ – В дежурную часть полиции поступило сообщение от оператора скорой помощи о госпитализации в больницу жителя Мурманска, 1972 года рождения. Мужчина поступил с резаной раной шеи и ушибом головы. Медики расценили раны как повлекшие легкий вред здоровью.

Полицейские выяснили, что пострадавший отдыхал в компании знакомых в кафе-баре. После распития спиртного у него произошел конфликт с одним из посетителей заведения, который продолжился на улице. В ходе ссоры злоумышленник ударил мужчину стеклянным стаканом по голове.

Правоохранительные органы обнаружили подозреваемого на улице Маклакова. Им оказался местный житель, 1994 года рождения, ранее судимый за кражу. Злоумышленник признался в содеянном. В отношении 23-летнего мурманчанина возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание статьи – 2 года лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.