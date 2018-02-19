В Оленегорске подросток украл контейнер для пожертвований

19 Февраля 2018 года, 14:32

ОЛЕНЕГОРСК/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ – 27 мая 2017 года подросток с совершеннолетним соучастником похитили стеклянный контейнер для пожертвований из магазина в Оленегорске. Злоумышленники распределили между собой преступные роли, украли кейс и скрылись. Деньги из контейнера они потратили на личные нужды.

Суд признал достаточными доказательства Мончегорской полиции в отношении несовершеннолетнего жителя Оленегорска для вынесения обвинительного приговора. В отношении его соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство. Подросток полностью признал вину. Оленегорский городской суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком на один год. Приговор вступил в законную силу.