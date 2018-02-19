Директор тепловых сетей Островного незаконно получил около 40 тысяч рублей

19 Февраля 2018 года, 15:36

ЗАТО ОСТРОВНОЙ/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ – Директор МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной завладел денежными средствами в размере 39 021 рубль. Он почти полгода предоставлял администрации города ложную информацию об отсутствии задолженности зарплаты работникам. Затем мужчина присвоил деньги предприятия, начисленные ему в качестве «вознаграждения по результатам положительной финансово-хозяйственной деятельности».

Мурманская прокуратура направила уголовное дело по статье «Мошенничество» в Североморский районный суд. Директор МУП добровольно возместил ущерб. Глава администрации ЗАТО Островной уволила обвиняемого с должности. Подсудимого ждет лишение свободы на срок до шести лет и штраф.