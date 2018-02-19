Жителя Печенгского района отправили на обязательные работы за незаконную игорную деятельность

19 Февраля 2018 года, 16:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области оставили в силе приговор жителю Печенгского района, которого осудили за незаконное проведение азартных игр. Ему было назначено наказание в виде обязательных работ в количестве 200 часов.

Как было установлено, с июля 2015 года по май 2016 года он с использованием игрового оборудования проводил азартные игры в нежилом помещении в посёлке Никель. В результате своей деятельности он получил доход не менее 37 тысяч рублей.

Сторона защиты обжаловала приговор, указывая на недоказанность вины подсудимого. Однако суд решил, что приговор был обоснован. Таким образом решение суда первой инстанции осталось в силе.