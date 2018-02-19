Экстремистские песенки вышли жителю Апатитов боком

19 Февраля 2018 года, 17:40

АПАТИТЫ/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ — В Апатитах мужчину привлекли к административной ответственности за публикацию в социальных сетях экстремистских материалов. В частности, на его странице в социальной сети «Вконтакте» была обнаружена аудиозапись, пропагандирующая межнациональную и межрасовую рознь.

«Данная аудиозапись на основании решения Кировского районного суда города Ростова-на-Дону от 10 сентября 2014 года признана экстремистской и занесена в реестр экстремистских материалов», - пояснили в прокуратуре Мурманской области.

Апатитским городским судом гражданин признан виновным в совершении данного административного правонарушения и ему назначен административный штраф в размере 1000 рублей.

Фото: PrimaMedia