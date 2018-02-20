Троим мурманским подросткам грозит срок за кражу наушников

МУРМАНСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ — На трёх подростков из Мурманска завели уголовное дело по подозрению в хищении наушников из магазина. С заявлением в полицию обратился директор магазина. Стоимость похищенного составляет 7 тысяч рублей.
«Однако, выяснилось, что еще до поступления заявления в полицию, сотрудниками полиции за совершение данного преступления были задержаны трое несовершеннолетних - жители Мурманска, 2002 и 2003 годов рождения. Похищенные наушники были изъяты полицейскими у подростков в момент задержания», - сообщили в УМВД по Мурманской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Фото: news.rufox.ru