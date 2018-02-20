В Оленегорске мужчина избил сына сожительницы

20 Февраля 2018 года, 15:30

ОЛЕНЕГОРСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – В полицию Оленегорска обратился мужчина. Он сообщил о причинении побоев его сыну, 2013 года рождения.

Участковый полиции опросил потерпевшего и выяснил, что после развода родителей ребенок живет с матерью. Ее гражданский муж, 1980 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, ударил мальчика рукой не менее 15 раз по разным частям тела. Мать несовершеннолетнего не вмешалась, а утром позвонила родному отцу ребенка и рассказала о случившемся.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Наказания статьи предусматривают штраф в размере до сорока тысяч рублей, обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, исправительные работы на срок до шести месяцев или арест на срок до трех месяцев. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Фото: vladtime.ru