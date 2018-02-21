В Мурманске неизвестный ограбил ящик с пожертвованиями

21 Февраля 2018 года, 12:30

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманске неизвестный похитил денежные средства из ящика благотворительного фонда «Руки жизни». По данному факту в настоящее время проводится проверка. Как рассказали в городской полиции, неизвестный проник в помещение магазина, где был установлен ящик, затем разбил стекло и похитил деньги.

«Были изъяты видеозаписи камер внутреннего и наружного наблюдения, устанавливается личность злоумышленника. Также устанавливается сумма ущерба , - рассказала Nоrd-Nеws инспектор по работе со СМИ УМВД по городу Мурманску Басти Гусейнова.