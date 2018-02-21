Мужчина избил табуреткой свою 83-летнюю бабушку

21 Февраля 2018 года, 13:40

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ — Уголовное дело возбудили в отношении жителя Мурманска после того, как он избил собственную бабушку. Женщину с переломом пальца, ушибами мягких тканей голову и кистей рук, а также грудной клетки госпитализировали в медицинское учреждение. От медиков о происшествии стало известно полиции.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, подозреваемый проживал с женщиной. В ходе ссоры молодой человек схватил табурет и нанес им несколько ударов по голове и телу пенсионерки.

Подозреваемого, 1992 года рождения, задержали и доставили в отдел полиции. В содеянном он признался. Ранее неработающий молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

По данному факту возбуждено уголовное дело.