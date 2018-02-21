Жительница Апатитов не согласилась с государственным обвинением

21 Февраля 2018 года, 16:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – 18 июля 2017 года жительница Апатитов ударила ножом сожителя в ходе ссоры. Осужденная пыталась доказать, что потерпевший сделал это сам, или он получил ножом от другого лица.

Апатитский городской суд вынес женщине приговор за причинение тяжкого вреда здоровью. Обвиняемая не согласилась с обвинением и подала апелляционную жалобу в Мурманский областной суд. Она просила отменить приговор и уверяла, что не наносила удар ножом сожителю.

Областной суд принял позицию обвинения и оставил приговор без изменений. Жительницу Апатитов приговорили к 4 годам 8 месяцам лишения свободы.