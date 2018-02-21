Уголовным делом об избиении ребёнка в Оленегорске занялся Следственный комитет

21 Февраля 2018 года, 17:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – Органы внутренних дел возбудили уголовное дело в отношении отчима, который избил сына сожительницы. Прокурор передал дело в следственный отдел Мончегорска для расследования.

«Би-порт» сообщал, что мужчина, 1980 года рождения, не менее 15 раз ударил ребенка рукой. Ранее подозреваемый привлекался к ответственности. Его гражданская жена не помешала физическому наказанию сына, а на следующий день рассказала все бывшему супругу. Родной отец мальчика и обратился в полицию с заявлением.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.