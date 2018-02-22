Суд простил крабовых браконьеров из Мурманской области

22 Февраля 2018 года, 12:38

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ — В Кольском районе суд вынес решение в отношении двух северян, которых обвиняли в незаконной добыче камчатского краба. Мужчины вели промысел в акватории залива Городки Кильдинского пролива. Они добыли 424 особи краба, причинив ущерб на сумму 291 тысячу рублей.

Постановлением Кольского районного суда уголовное дело в отношении обвиняемых прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с деятельным раскаянием, поскольку обвиняемые ранее не судимы, полностью признали свою вину, раскаялись и активно способствовали расследованию преступления, полностью возместили причиненный ущерб.