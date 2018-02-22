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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Криминал » Житель Кандалакши стал жертвой мошенников
 
 
 
 
22 Февраля 2018 года, 18:19

Житель Кандалакши стал жертвой мошенников


КАНДАЛАКША/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – В МО МВД России «Кандалакшский» обратился мужчина, 1981 года рождения. Он сообщил, что со счета его банковской карты пропало около 10 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал полицейским, что на одном из интернет-сайтов он разместил объявление о продаже автомобиля. В объявлении мужчина указал номер своего телефона. Вскоре на телефон ему пришло сообщение «Обмен интересен», где была указана электронная ссылка. После перехода по ссылке в смартфоне произошел сбой. Позже на телефон пришли смс-сообщения о том, что со счета банковской карты осуществлены три перевода денежных средств на общую сумму почти 10 тысяч рублей.

Следователи установили, что мобильный телефон северянина оборудован операционной системой «Андроид». При переходе по ссылке на его смартфон без ведома владельца установилась вирусная программа, которая получила доступ к мобильному банку. После этого денежные средства были перечислены со счета северянина на неустановленный банковский счет.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. УМВД России по Мурманской области предупреждает об участившихся случаях хищения денежных средств при помощи вирусных программ.

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